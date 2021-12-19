Ростов-на-Дону, 19 декабря, 2021, 10:47 — ИА Регнум. В ночь на 19 декабря в Ростове-на-Дону более 40 жильцов многоквартирного дома оказались на улице из-за пожара. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России.

Николай Хижняк ИА REGNUM Пожар

О возгорании в переулке Днепровском стало известно в 00:55 мск. Пламя вспыхнуло на на кухне одной из квартир, расположенной на третьем этаже. Пострадавших нет. Спасатели эвакуировали 42 человека.

Площадь пожара, который потушили примерно за один час, составила 25 кв. метров. Причина возгорания устанавливается. На месте работали 24 человека и шесть единиц техники.