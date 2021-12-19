Баку, , 10:43 — REGNUM Госкомиссия по делам пленных, пропавших без вести и заложников Азербайджана сообщила о передаче Армении — при посредничестве ЕС — 10 военнослужащих. Об этом 19 декабря сообщает ТАСС.

Это сделано как результат трехсторонней встречи в Брюсселе 14 декабря и двусторонней встречи 19 декабря.

Указанных военнослужащих задержали 16 ноября «при предотвращении провокации, совершенной ВС Армении в Кяльбаджарском направлении», сообщили в Баку.

Ранее Баку обменял 10 военнопленных ВС Армении на карты минных полей территорий, которые находятся под контролем Азербайджана.