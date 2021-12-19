Баку, 19 декабря 2021, 10:43 — REGNUM Госкомиссия по делам пленных, пропавших без вести и заложников Азербайджана сообщила о передаче Армении — при посредничестве ЕС — 10 военнослужащих. Об этом 19 декабря сообщает ТАСС.
Это сделано как результат трехсторонней встречи в Брюсселе 14 декабря и двусторонней встречи 19 декабря.
Указанных военнослужащих задержали 16 ноября «при предотвращении провокации, совершенной ВС Армении в Кяльбаджарском направлении», сообщили в Баку.
Ранее Баку обменял 10 военнопленных ВС Армении на карты минных полей территорий, которые находятся под контролем Азербайджана.