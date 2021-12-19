Даллас, США, , 10:43 — REGNUM Хоккейный клуб «Даллас Старз» переиграл в овертайме команду «Чикаго Блекхоукс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 19 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Радулов Paul Nicholson

Игра прошла на льду арены «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и закончилась в пользу хозяев в овертайме со счетом 4:3.

Основное время встречи закончилось вничью со счетом 3:3. В составе «Старз» голами отметились оформивший в матче дубль Джо Павелски (6-я и 8-я минуты, обе в большинстве) и Джейсон Робертсон (26-я), у «Чикаго» заброшенные шайбы на счету Алекса Дебринкэта (26-я, в большинстве), Дилана Строума (27-я) и чешского форварда Доминика Кубалика (52-я).

Победу хозяевам в овертайме принес гол Джона Клингберга (63-я, при игре 4×3).

Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов записал на свой счет в матче одну результативную передачу, его одноклубник — Денис Гурьянов, не отметился во встрече результативными действиями.

Отметим, этой победой «Даллас» прервал свою серию из пяти подряд поражений и 21 декабря сыграет на домашнем льду с клубом «Миннесота Уайлд». «Чикаго» потерпел второе подряд поражение и днем позже также дома встретится с командой «Флорида Пантерз».