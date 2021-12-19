Москва, , 10:42 — REGNUM Из-за того, что работа информационных ресурсов МВД России полностью не восстановлена, в регистрационно-экзаменационных подразделениях ГИБДД 19 декабря также не будет приема граждан. Об этом 19 декабря сообщается на сайте МВД Медиа.

Сервер

Уточняется, что в настоящее время специалисты российского МВД устраняют последствия технического сбоя в работе информационных ресурсов ведомства, произошедшего из-за коммунальной аварии в серверных помещениях, в результате чего «серверы, на которых хранятся информационные массивы по линии работы Госавтоинспекции, оказались залиты водой».

«Восстановительные мероприятия продолжаются. Однако на данный момент очевидно, что потребуется больше времени, чем анонсировалось накануне. Это делает невозможным прием граждан 19 декабря в регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции. Ориентировочное время завершения работ — вечер 19 декабря», — говорится в сообщении.

Также указывается, что по этой причине 20 декабря объявлено рабочим днем для всех регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции и граждане смогут обратиться туда за получением государственных услуг.

«МВД России приносит извинения гражданам в связи с доставленными неудобствами», — заключается в сообщении.

Как сообшало ИА REGNUM, накануне в работе системы ГИБДД случились неполадки из-за технического сбоя.