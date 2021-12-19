Чита, , 10:41 — REGNUM В Забайкальском крае по состоянию на 19 декабря вакцинацию завершили только 502 225 человек (всего +871 человек за сутки) из более одного миллиона граждан. Также известно, что первым компонентом вакцины от коронавируса привиты 559 005 человек (+880 за сутки).

Вакцинация Дарья Драй © ИА REGNUM

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Повторно привился 102 315 жителей региона (+294 за сутки).

Напомним, рекордное снижение темпов вакцинации от коронавируса в Забайкалье произошло в конце прошедшей недели.

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