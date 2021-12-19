Вашингтон, 19 декабря, 2021, 10:38 — ИА Регнум. Мировой рынок мониторов для персональных компьютеров прекратил рост и пошёл на спад в третьем квартале 2021 года. Об этом свидетельствует отчёт исследовательской компании International Data Corporation (IDC).

Clker-Free-Vector-Images Персональный компьютер

Рынок персональных компьютеров и комплектующих для них начал расти в 2020 году на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции. Рост поставок объяснялся расширением практики удалённой работы.

По итогам третьего квартала 2021 года поставки мониторов впервые с начала пандемии снизились в годовом исчислении. Общее сокращение поставок в сравнении с тем же кварталом 2020 года составило 7,2%.

Всего в третьем квартале 2021 года было отгружено 34,8 млн мониторов. Лидером рынка с долей 22% остаётся американская компания Dell Technologies. Второе место с долей рынка 12,2% занимает китайская корпорация Lenovo, третье — TPV Technology. В пятёрку крупнейших поставщиков также входит американская компания HP и южнокорейский производитель Samsung.

Эксперты IDC ожидают, что 2021 год окажется для рынка мониторов максимальным по продажам с 2012 года. В 2022 году прогнозируется падение поставок на 2%.