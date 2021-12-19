Иркутск, 19 декабря, 2021, 10:31 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области продолжает оставаться напряжённой. По состоянию на 19 декабря, число умерших пациентов в Приангарье достигло 6844 человека, причём 27 из них добавили в сводку за минувшие сутки.

Коронавирус

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 150 670 (+583 за сутки). Госпитализированы 3739 (+46 за сутки). В то же время излечились 120 894 пациента (+516 за сутки).

Ещё 573 пациента погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+1 за сутки).

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