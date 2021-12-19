Челябинск, 19 декабря, 2021, 10:30 — ИА Регнум. В Челябинской области 18 декабря обнаружили 592 носителя коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Среди них один школьник. Всего в регионе выявили уже 140 467 случаев заражения. Вылечились 127 564 пациента.

Больных COVID-19 насчитывается 5895 человек. А скончались от ковида ещё 28 граждан.