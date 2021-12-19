Санкт-Петербург, 19 декабря, 2021, 10:30 — ИА Регнум. Пожар на корвете «Проворный», строящемся на судостроительном заводе «Северная верфь» в в Санкт-Петербурге, ликвидирован. Об этом 19 декабря сообщила пресс-служба управления МЧС по городу.

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«Пожар ликвидирован в 23:00 18 декабря. Его тушили по четвёртому номеру сложности, к борьбе с огнём были привлечены 168 человек и 42 единицы техники», — приводит сообщение пресс-службы телеканал «78».

Также в пресс-службе уточнили, что информация о пожаре поступила 17 декабря в 18:22, а к 22:49 огонь был локализован. Кроме того, отмечается, что в течение дня 18 декабря велось тушение отдельных очагов горения и разборка завалов.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря уголовное дело о нарушении правил безопасности после пожара, который произошел на строящемся на заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге корвете, возбудили следователи.