Красный Сулин, Ростовская область, 19 декабря, 2021, 10:29 — ИА Регнум. В Ростовской области в результате дорожной аварии с автобусом погибли два человека, трое получили травмы. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД.

40.мвд.рф ДТП

ДТП случилось примерно в 20:10 мск 18 декабря на улице Советской Армии в Красном Сулине. Водитель Nissan X-Trail, предположительно, при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся со встречным автобусом Volvo. В автобусе в момент ДТП пассажиров не было.

Травмы, полученные в результате столкновения, оказались смертельными для водителя и пассажира иномарки. Ещё три пассажира пострадали.

Полиция восстанавливает картину произошедшего.