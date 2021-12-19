Тирана, , 10:56 — REGNUM Афганские артисты, получившие убежище в Албании после прихода к власти режима талибов (Талибан — организация, деятельность которой запрещена в РФ) поблагодарили албанцев за гостеприимство с помощью настенной живописи.

Флаг Албании

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, на стене многоквартирного дома, построенного по проекту архитектора Макса Велё, в котором располагается дом-музей лауреата Букеровской премии по литературе Исмаиля Кадаре.

Афганский художник, член афганской ассоциации Artlords, Омаид Шарифи, изобразил рабочего с тележкой в форме карты Албании и поставил подпись на албанском языке: «Спасибо, Албания, мы не забудем».

В Албании получили убежище 2400 афганцев, 150 из них уже покинули страну.

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