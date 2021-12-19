Оксана Переможенко, 19 декабря 2021, 11:15 — REGNUM Решение о строительстве газопровода «Северный поток — 2» (СП-2), по которому можно будет транспортировать по дну Балтийского моря голубое топливо из России в Германию, являлось геополитической ошибкой. Об этом в субботу, 18 декабря, заявил в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабек (партия «Союз 90/Зеленые»).

Флаг Германии
Флаг Германии
Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Читайте также: В Германии назвали геополитической ошибкой «Северный поток — 2»

Заявление министра экономики и вице-канцлера Германии Роберта Хабека обсудили читатели украинского телеграм-канала «Новое Издание». Многие критически восприняли слова немецкого политика, добавив, что подобные заявления влияют на цены на газ.

Роберт Хабек
Роберт Хабек
Sandro Halank

«Тем временем цена на газ превысила 1700$» — написал Taras M.

«Сразу видно: гений экономики», — смеется Сергей.

«Разобрать «поток»… [зачем] их мучить этим газом, кизяками пусть топят. Задолбали», — отреагировала Наталья.

«Ну, топите дровами, никто не против», — пишет Nataly.

«И через «не хочу» участвовали в проекте…» — с сарказмом добавил Дмитрий.

«И что? Заморозьте, не запускайте. Замерзайте или втридорога покупайте. Хозяин — барин. Мы, вон, отказались покупать у России, теперь российский газ покупаем в Словакии по 1500 долларов. Германия покупает по 180−230. Не нравится, покупайте, как мы, по 1500 баксов», — отметил Сергей С.

«Антракт под названием «Меркель» окончен! Вторая часть концерта начата! На сцене клоун Олаф со своими собачками…» — написал MsksimusDi.

«В Германии появился свой [бывший министр экономики Украины Тимофей] Милованов (дебил, — иронизирует Sergey Sergeevich.

«СП-2 был ошибкой, поэтому мы его быстрей запустим и будем юзать», — отреагировал Владимир К.

«Северный поток — 2»
«Северный поток — 2»
Gazprom.ru

«Он дурак, что ли? Как министр экономики такое может сказать? Нет к ним уважения, они как безвольные и безмозглые амёбы. Сдыхать будут, но слова поперёк своим хозяевам не скажут», — написала Шая М.

«Надо… [России махнуть на них рукой] и тянуть трубы в Азию. Похоже, там более адекватные политики у власти», — добавил Alex avz.

«В прошлый раз тупая баба рот открыла и биржа отреагировала — 1700. В понедельник благодаря этому барану цена еще повысится. Агенты Газпрома прям», — иронизирует Pav Br.

«Я один понимаю со своими тремя классами образования — чем дешевле газ, тем сильнее экономика? Просто министр экономики говорит обратное», — отметил Михаил.

«Придурок он, что ли? Ну, раз ошибка — отменяйте все. Только вот потом клянчить не нужно газа и скулить: Москва могла бы побольше прокачивать. Значит, через Украинскую ГТС можно качать побольше, а через NS2 — ошибка? (С учетом того, что для природы он в 7 раз более экологичен и дешевле!!!) Что за бред он несет, умалишенный?!» — не понимает Y M.

Украинская ГТС
Украинская ГТС
Utg.ua

«Немцы крайне прагматичны и знают, что делают и говорят. Видимо, потому и пытаются затянуть сертификацию СП-2 (грозя уже второй половиной 2022 года), что настойчиво пытаются убедить оператора в необходимости создания немецкой «дочки». Они даже внезапно начали ссылаться на стандарты ЕС по энергобезопасности, в частности, Минфин, т. е. после того как строительство завершено, на минуточку. Бундестаг вроде бы и не препятствует, но в то же время «обеспокоился». Думается, немцы просто хотят выжать максимум из мероприятия, только и всего», — подытожил Dmitry.