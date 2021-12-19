Лидс, Великобритания, 19 декабря, 2021, 10:18 — ИА Регнум. О заражении штаммом коронавируса «Омикрон» может свидетельствовать обильное потоотделение во время сна. Об этом 19 декабря рассказал терапевт и старший преподаватель медицинской школы Лидса университета Бредфорда в Великобритании Амир Хан в эфире ITV’s Lorraine.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По словам медика, кроме стандартных симптомов COVID-19: сухого кашля, высокой температуры, а также потери обоняния и вкуса, заражение новой разновидностью SARS-CoV-2 сопровождается такими симптомами, как насморк, головная боль, усталость и ломота.

При этом Хан также отметил недавнее заявление врачей из ЮАР, рассказавших, что ряд пациентов с «Омикроном» стал жаловаться на повышенное отделение пота по ночам.

«Это такой вид пота, когда вам приходится вставать среди ночи, чтобы сменить белье», — уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, список симптомов, которые указывают на заражение человека штаммом коронавируса «Омикрон», обнародовали 18 декабря британские исследователи.