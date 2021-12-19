Пермь, 19 декабря, 2021, 10:12 — ИА Регнум. В Перми 28-летний судимый местный житель будет отвечать за серию краж из магазинов. Об этом сообщает краевой главк МВД.

Суд

По данным полиции, он орудовал вместе с 29-летним напарником, а также в одиночку. С мая по август они совершили 15 краж, похитив товар на общую сумму более 45 тыс. рублей. Похищенные вещи и продукты питания они перепродавали.

Один из них уже отдан под суд. А расследование дела в отношении его соучастника подходит к концу.