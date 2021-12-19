Приштина, Сербия, 19 декабря, 2021, 10:57 — ИА Регнум. Министр обороны Косово Арменд Мехай и его хорватский коллега Марио Баножич 17 декабря подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны и дружбы между Косово и Хорватией в ходе визита Баножича в Приштину.

Morh.hr Марио Баножич

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Баножич выразил поддержку трансформации Сил безопасности Косово в армию стандарта НАТО и вступлению Косово в НАТО и ЕС.

Мехай подчеркнул, что отношения между Косово и Хорватией «больше, чем просто дипломатические», поскольку Косово и Хорватию «сплотили различные вызовы прошлого.