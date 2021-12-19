Москва, 19 декабря 2021, 10:09 — REGNUM Подавляющая часть жителей России не уверена в надёжности защиты личных данных, хранящихся на мобильных электронных устройствах. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты исследования разработчика антивируса Eset.
Специалисты Eset опросили 1100 человек старше 18 лет, проживающих в городах-миллионниках. Респондентам задали несколько вопросов о безопасности используемых ими гаджетов.
О полной уверенности в надёжной защите хранящихся в памяти гаджетов данных заявили только 10% опрошенных. Общую неуверенность в безопасности мобильных устройств выразила почти треть (29%) респондентов.
Две трети участников исследования (67%) отметили, что в утечках информации чаще всего виноваты сами пользователи. Они считают, что наиболее распространённой причиной утечки данных является халатное отношение к их безопасности.
Большая часть участников опроса (64%) отметила, что опасается риска взлома гаджета. Возможности использования гаджетов для слежки боится 54% респондентов.
При этом подавляющее большинство респондентов (95%) считает, что новые технологии упрощают жизнь. Среди наиболее удобных инноваций участники опроса выделили высокоскоростной интернет, мобильные приложения и облачные сервисы.