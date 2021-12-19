Киев, 19 декабря, 2021, 10:08 — ИА Регнум. Власти Украины хотят получить от стран Запада не только оборонительное, но и наступательное оружие. Об этом 18 декабря заявил на брифинге по итогам переговоров с главой минобороны Дании Трине Брамсен украинский министр обороны Алексей Резников.

President.gov.ua Алексей Резников

«Если правительство Дании <…> займет жесткую позицию и станет контактировать с партнерами, в том числе из стран альянса (НАТО — ред.) и ЕС, и будет реальная помощь вооружением, технологиями для Украины, то это остановит агрессора (таким в Киеве называют Россию) и он не пойдет в наступление. Вооружением, имею в виду, не только защитного характера, но и наступательного», — сказал он.

Также глава минобороны Украины высказал мнение о том, что в отношении России нужно вводить экономические и политических санкции.

«Защищаться мы будем сами, но помогите нам. Нам нужна радиоэлектронная борьба, радиоэлектронная разведка, противоракетные комплексы, киберзащита, нам нужно усиливать наш флот», — добавил Резников.

При этом он отметил, что не исключает вероятность «вторжения» России на Украину, уточнив, что в настоящее время «большой угрозы нет».

Как сообщало ИА REGNUM, военнослужащие Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР), которые открыли 18 декабря ответный огонь по позициям вооруженных сил Украины (ВСУ), уничтожили двух киевских силовиков.