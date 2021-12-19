Киев, , 10:08 — REGNUM Из Днепропетровска в Донбасс выдвинулась крупная колонна техники вооружённых сил Украины (ВСУ). Очевидец на железнодорожной станции в Днепропетровске заснял, как множество платформ, где на каждой по две тяжёлые артиллерийские установки, выдвинулись в Донбасс.

Из Днепропетровска в Донбасс выдвинулась крупная колонна техники ВСУ Цитата из видео

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«Продолжают таскать металлолом туда-сюда. Ну-ну! Показывайте свои «мышцы»! Закончится все это очень плохо и грустно для всей Украины. Как говорится, кинут вас, как пушечное мясо. Спровоцируют очередную бойню на Донбассе, а партнеры-то западные сбегут», — пишет в своём телеграм-канале экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.

Всего за истекшие сутки, 18 декабря, в нарушение Минских соглашений, а также договоренностей о перемирии, ВСУ дважды применили оружие, выпустив по территории Донбасса 14 боеприпасов.

Как сообщает сегодня, 19 декабря, Представительство ДНР в СЦКК и в переговорном процессе, в Горловском направлении дважды осуществлен миномётный обстрел калибром 82 мм — 2 раза (14 мин). В зоне поражения оказался населенный пункт — шахта им. Гагарина.

«Попытки ДНР в СЦКК задействовать координационный механизм для оперативного установления тишины по факту НРПО были проигнорированы УС в СЦКК. На все наши обращения приходил неизменный ответ: обстрел не подтверждаем, РПО соблюдаем. Жертв среди мирных граждан и повреждений гражданской инфраструктуры за отчетный период не зафиксировано», — сказано в официальном сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее ВСУ обстреляли окраину Горловки: по поселку шахты им. Гагарина ими было выпущено восемь мин калибра 82 мм.

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