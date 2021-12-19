Сестра Ким Чен Ына могла получить повышение — Yonhap
Сеул, 19 декабря, 2021, 09:57 — ИА Регнум. Ким Ё Чжон, являющаяся сестрой лидера КНДР Ким Чен Ына, как предполагается, была назначена на более высокую должность. Об этом 19 декабря сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на официальные северокорейские СМИ.
Отмечается, что в сообщениях северокорейского Центрального телеграфного агентства Кореи, которые были посвящены годовщине кончины предыдущего лидера КНДР Ким Чен Ира, Ким Ё Чжон упомянули в числе восьми действующих членов Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи.
В результате этого Yonhap высказывает предположение, что сестру нынешнего лидера КНДР назначили либо членом Политбюро ЦК ТПК, либо заместителем. Также во время телетрансляции Ким Ё Чжон показали рядом с тремя членами Политбюро.
Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря Ким Ён Чжу, младший брат основателя и первого президента Северной Кореи Ким Ир Сена, скончался в возрасте 101 года.