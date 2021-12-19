Сеул, 19 декабря, 2021, 09:57 — ИА Регнум. Ким Ё Чжон, являющаяся сестрой лидера КНДР Ким Чен Ына, как предполагается, была назначена на более высокую должность. Об этом 19 декабря сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на официальные северокорейские СМИ.

Ким Ё Чжон

Отмечается, что в сообщениях северокорейского Центрального телеграфного агентства Кореи, которые были посвящены годовщине кончины предыдущего лидера КНДР Ким Чен Ира, Ким Ё Чжон упомянули в числе восьми действующих членов Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи.

В результате этого Yonhap высказывает предположение, что сестру нынешнего лидера КНДР назначили либо членом Политбюро ЦК ТПК, либо заместителем. Также во время телетрансляции Ким Ё Чжон показали рядом с тремя членами Политбюро.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря Ким Ён Чжу, младший брат основателя и первого президента Северной Кореи Ким Ир Сена, скончался в возрасте 101 года.