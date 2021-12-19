Барнаул, , 09:46 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. По данным оперативного штаба на 19 декабря 2021 года, с начала нового учебного года детей, зараженных коронавирусом, за сутки стало больше на 86 (всего 4882). Это рекорд за всё время пандемии.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло 7715 человек, причём 27 (-1) из них добавлены в сводку за минувшие сутки. Суточный прирост выявленных заражённых составил 498 (-2). И это при том, что количество тестирований с учётом повторных исследований составило всего 6094 (на 2338 меньше, чем сутками ранее).

Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 113 818 человек. Вместе с тем, новый вирус победил 90 721 человек (+502 за сутки).

Тяжелобольных в крае насчитывается 558 (-15 за сутки), из них 220 подключены к аппаратам ИВЛ (+3 за сутки).

Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (23 133 человека, +67 за сутки) и ОРВИ (80 806 человек, +430 за сутки).

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