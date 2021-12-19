Лондон, 19 декабря, 2021, 09:44 — ИА Регнум. Список симптомов, которые указывают на заражение человека штаммом коронавируса «Омикрон», обнародовали 18 декабря британские исследователи. Учеными были проанализированы ответы пользователей приложения ZOE COVID Study, устанавливаемого на гаджеты заболевшим COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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При этом они указали на ряд особенностей, отличающих заражение разновидностью «Омикрон» от предыдущих.

По данным исследователей, наиболее часто заразившиеся новым штаммом SARS-CoV-2 жалуются на насморк, головную боль, повышенную утомляемость, частое чихание и на першение в горле.

Помимо того, они отметили, что немного реже у пациентов с «Омикроном» наблюдается такой необычный симптом, как потеря аппетита. Также ведущий научный сотрудник ZOE Тим Спектор высказал мнение о том, что новая разновидность вируса станет в Британии доминирующей уже к Рождеству.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что барабанщик английской музыкальной группы The Wurzels Джон Морган ушел из жизни в возрасте 80 лет после заражения коронавирусом во время концертного тура