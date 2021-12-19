Барнаул, , 09:43 — REGNUM В Алтайском крае по состоянию на 19 декабря 2021 года от коронавируса вакцинированы 1 125 729 человек из более двух миллионов жителей. За минувшие сутки прирост составил всего 4448 человек. Ранее отмечалось, что Алтайскому краю ежедневно необходимо прививать более 10 000 человек.

Вакцинация от коронавируса Donland.ru

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Из общего числа привитых 80 343 жителя региона получили первую прививку (на 3476 меньше, чем сутками ранее). Число полностью привитых граждан составляет 991 274 человека (всего +7500 за сутки получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»). Также известно о 54 112 ревакцинированных (+424 за сутки).

Напомним, ранее власти региона отмечали, что к 20 декабря количество вакцинированных в Алтайском крае может перевалить за миллион.

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