Омск, , 09:42 — REGNUM В ночь на 19 декабря Омск накрыл густой смог, при этом жители ощутили запах гари. Об этом передает URA.RU.

В управлении МЧС РФ по области дым, повисший в воздухе, объяснили безветренной погодой, и «жителям он не угрожает». Источник добавил, что «дымка» должна рассеяться в ночь на 20 декабря при усилении ветра.

Ранее в соцсетях жители Киселевска пожаловались на скопление в атмосфере вредных примесей, смог над городом, а также почерневший снег на улицах. В прокуратуре Кемеровской области заявили, что инициировали проверку совместно с Росприроднадзором.