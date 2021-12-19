Анкара, , 09:38 — REGNUM Космический аппарат Turksat 5B успешно отделился от ракеты-носителя Falcon 9 на околоземной орбите. Об этом сообщает пресс-служба американской компании SpaceX.

Турецкий спутник Turksat 6A CeeGee

Ракета Falcon 9 с турецким спутником стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида, США) 19 декабря. Через несколько минут после старта многоразовая первая ступень носителя успешно совершила посадку на плавучую платформу.

«Подтверждено отделение спутника Turksat 5B», — сообщили позже в SpaceX.

Turksat 5B стал пятым турецким телекоммуникационным спутником на орбите. Аппарат будет использоваться в военных и коммерческих целях. Планируемый срок эксплуатации составляет 15 лет.

Читайте ранее в этом сюжете: SpaceX запустила ракету Falcon 9 с турецким спутником Turksat 5B