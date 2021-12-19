Турецкий спутник связи Turksat 5B достиг околоземной орбиты
Анкара, 19 декабря, 2021, 09:38 — ИА Регнум. Космический аппарат Turksat 5B успешно отделился от ракеты-носителя Falcon 9 на околоземной орбите. Об этом сообщает пресс-служба американской компании SpaceX.
CeeGee
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Ракета Falcon 9 с турецким спутником стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида, США) 19 декабря. Через несколько минут после старта многоразовая первая ступень носителя успешно совершила посадку на плавучую платформу.
«Подтверждено отделение спутника Turksat 5B», — сообщили позже в SpaceX.
Turksat 5B стал пятым турецким телекоммуникационным спутником на орбите. Аппарат будет использоваться в военных и коммерческих целях. Планируемый срок эксплуатации составляет 15 лет.