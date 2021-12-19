Москва, , 09:38 — REGNUM Законопроект об отмене обязательного техосмотра был доработан ко второму чтению в интересах автовладельцев. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

«Законопроект был доработан в интересах автовладельцев. Чтобы не возникало разночтений. Штрафовать тех, кто использует транспорт в личных целях и не имеет диагностической карты, — не должны», — отметил Володин в телеграм-канале.

Техосмотр остается обязательным для такси, автобусов и грузовиков — в области коммерческих, пассажирских перевозок это вопрос безопасности граждан, указал спикер Госдумы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума обсудит законопроект во втором чтении 21 декабря и примет в третьем, окончательно, 22 декабря.

«Нам важно принять закон об отмене обязательного техосмотра уже до конца этого года, чтобы в 2022 году новые нормы могли работать. Это решение коснётся около 50 миллионов транспортных средств, а значит, сделает жизнь проще для их владельцев», — подчеркнул Володин.

Он также обратил внимание на то, что комитету Госдумы по транспорту было поручено решить проблему со штрафами за отсутствие техосмотра.

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