Оттава, , 09:28 — REGNUM В матче регулярного чемпионата канадской юниорской Западной хоккейной лиги (WHL) с участием команд «Медисин Хат Тайгерс» и «Летбридж Урикейнс» шайба раскололась напополам после удара и попадания в перекладину.

https://twitter.com/spittinchiclets/status/1472404262193934336

На 19-й минуте первого периода при счете 2:0 в пользу «Летбридж Урикейнс» шайба, после удара игроком ведущей в счете команды, попала в перекладину и раскололась напополам.

Отметим, победа в матче со счётом 5:3 досталась «Летбриджу», который после 25 матчей набрал 26 очков и находится на седьмом месте турнирной таблицы.