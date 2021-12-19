Бийск, Алтайский край, 19 декабря, 2021, 09:26 — ИА Регнум. В преддверие нового сезона пассажирских перевозок в алтайском наукограде — Бийске бастуют водители маршруток. Сегодня, 19 декабря не вышли на линии те, кто не получил новый муниципальный контракт. Как сообщает «Бийский рабочий» со ссылкой на мэрию Бийска, по условиям конкурса, в котором было разыграно шесть лотов на 35 маршрутов, в течение ближайших трех лет пассажирскими перевозками будут заниматься те, кто выполнил все требования, связанные с состоянием автобусов и прошёл техосмотры.

City-yaroslavl.ru Маршрутка

«19 декабря, в связи с самовольным невыходом транспортных средств, нет движения по маршрутам № 10 (ИП С. В, Пикалов), № 24 (ИП С.А. Гусев, И.В. Синюкова, М.Ю. Кобзенко), № 48 (ИП В.А. Агапушкин). Приносим извинения за доставленные неудобства. С завтрашнего дня на линии выйдут новые перевозчики», — говорится в сообщении администрации Бийска.

Напомним, в августе 2021 года власти Алтайского края решили увеличить до 500 миллионов рублей объем закупок пассажирского транспорта для муниципальных перевозок.

Ранее предполагалось на решение задач транспортной доступности муниципалитетов направить около 300 млн рублей, приобрести 118 автобусов для нужд 23 муниципальных образований.

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