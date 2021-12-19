Москва, , 09:17 — REGNUM В ряде случаев неубранный снег может обернуться административным штрафом. Об этом 19 декабря рассказал ведущий юрист Европейской Юридической Службы Юрий Аванесов.

Снегопад Pixabay.com

Как отметил в беседе с агентством «Прайм» Аванесов, штрафовать могут за перекрытие доступа к некоторым объектам, которое, согласно статье 20.4 КоАП России, является нарушением требований пожарной безопасности.

«Речь идет о подъезде к зданиям, сооружениям, строениям и наружным установкам, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам, резервуарам, естественным и искусственным водоемам, являющимся источниками наружного противопожарного водоснабжения», — уточнил он.

При этом юрист подчеркнул, что такие штрафы могут распространяться и на физических, и на юридических лиц. В то же время, он добавил, что в этом случае не имеет юридического значения, в каком отношении субъект правонарушения (землепользователь) состоит к садовому некоммерческому товариществу и является ли он его членом.

Кроме того, Аванесов уточнил, что в этом случае нарушителю могут сделать предупреждение или оштрафовать его. Такой штраф составит: для граждан — от двух тыс. до трех тыс. рублей, для должностных лиц — от шести тыс. до пятнадцати тыс. рублей, для юридических лиц — от ста пятидесяти тыс. до двухсот тыс. рублей, и для лиц, которые осуществляют предпринимательскую деятельность без образования юридического лица — от двадцати тыс. до тридцати тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что очень много нареканий в текущем году поступает на состояние улиц Ижевска после снегопадов.