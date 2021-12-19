Вашингтон, 19 декабря, 2021, 09:14 — ИА Регнум. Студия Warner Bros. планирует разработать несколько новых кинопроектов во вселенной серии книг Джоан Роулинг о Гарри Поттере. Об этом рассказала генеральный директор Warner Bros. Энн Сарнофф на конференции, организованной Bloomberg.

Гарри Поттер. Постер

Сарнофф заявила, что студия хочет расширить киновселенную о Гарри Поттере за счёт новых оригинальных проектов. Она добавила, что этот вопрос регулярно обсуждается с писательницей Джоан Роулинг и её командой.

«Но всё должно быть сделано правильно. Всё, что мы делаем должно соответствовать духу этого волшебного мира», — подчеркнула Сарнофф.

Оригинальная серия фильмов о Гарри Поттере вышла с 2001 по 2011 год. В 2016 году вышел фильм «Фантастические твари и где они обитают», действие которого происходит в этой же вымышленной вселенной. Вторая часть «Фантастических тварей» вышла в 2018 году, премьера третей части запланирована на 2022 год.