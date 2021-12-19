Москва, , 09:10 — REGNUM В России начались испытания беспилотника (БПЛА) с бортовой радиолокационной станцией — для разведки наземных целей. Об этом 19 декабря передает РИА Новости со ссылкой на источник в ОПК.

«Беспилотный аппарат радиолокационной и радиотехнической разведки создан компанией «Кронштадт» на базе разведывательно-ударного беспилотника «Орион». — отметил источник. — Проводятся летные испытания».

Аппарат оснащён многофункциональной подфюзеляжной РЛС, позволяющей вести разведку различных наземных целей. Подобный дрон может выполнять функции целеуказания, в т.ч. для ударных БПЛА.