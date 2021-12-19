Екатеринбург, 19 декабря, 2021, 09:09 — ИА Регнум. В Свердловской области 66 медиков награждены специальными премиями. Об этом сообщил в соцсетях губернатор региона Евгений Куйвашев.

Gannett-cdn.com Врач

Среди отмеченных оказался анестезиолог-реаниматолог Константин Ходосовский, работающий в областной детской больнице. Самым большим его достижением называют спасение недоношкенной девочки, которая весила всего 370 граммов. Врач боролся за неё пять месяцев.

Врач станции скорой помощи Евгений Аникин летел в отпуск и спас пассажирку, у которой открылось внутрибрюшное кровотечение. Он устранил угрозу развития у женщины шока, который мог возникнуть в результате кровотечения, и выровнял давление. А фельдшер скорой помощи из Ивделя Сергей Кочкин запустил остановившееся сердце мужчины. Пациент впоследствии вылечился и полностью восстановился.

«Это только три истории спасения человеческих жизней. На деле же их — великое множество. Спасибо за каждую», — написал Куйвашев.