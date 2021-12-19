Москва, , 09:06 — REGNUM Ученые Российской академии наук (РАН) оценили версию о возможном создании нового штамма коронавируса «Омикрон» биохакерами.

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По мнению вирусолога Петра Чумакова (член-корреспондент РАН), владеющие технологиями специалисты, способны «по неразумению» делать «какие-то вещи», и деятельность таких «волшебников-самоучек» существенно тормозит научный прогресс, заявил Чумаков в эфире радио «Россия».

По его словам, теоретически возможно, что штамм «Омикрон» могли задумать как «живую вакцину».

Как добавил академик РАН Виталий Зверев, он не уверен в искусственном происхождении штамма, т.к. такие варианты образуются и в природе.

В свою очередь, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов выразил уверенность «на 99%», что «Омикрон» — не искусственный штамм. При этом он добавил, что не так просто «вырастить» вирус, для этого нужны навыки — «на коленке это не делается».