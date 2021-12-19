Берн, 19 декабря, 2021, 09:04 — ИА Регнум. В США из Швейцарии экстрадировали российского бизнесмена Владислава Клюшина. Об этом 18 декабря сообщило швейцарское Федеральное управления юстиции.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«Владислав Клюшин сегодня был экстрадирован в США. Американские полицейские задержали его (Клюшина. —ред.) в Цюрихе и сопровождали во время полета в США», — говорится в сообщении.

При этом 17 декабря Федеральный суд Швейцарии отклонил жалобу адвокатов Клюшина на решение о его выдаче США. В то же время 16 декабря адвокаты гражданина РФ направили жалобу в ЕСПЧ с просьбой приостановить экстрадицию до выводов об обоснованности действий швейцарских судов.

Отметим, Владислав Клюшин был арестован 21 марта по запросу США, где он обвиняется в инсайдерской торговле ценными бумагами на основе похищенной и непубличной информации с участием нескольких сообщников.