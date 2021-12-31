Чита, 1 января, 2022, 00:08 — ИА Регнум. Итоги 2021 года в сфере литературы подвели на литературно-музыкальном вечере «ЛитPROдвижение» в забайкальской краевой филармонии имени О.Л.Лундстрема. Мероприятие прошло с соблюдением действующих санитарно-эпидемиологических мер, пояснили в пресс-службе правительства региона.

Пресс-служба правительства Забайкалья Награждение лауреата общероссийской литературной премии «Дальний Восток» имени В.К. Арсеньева забайкальской писательницы Нины Коледневой

На вечере рассказали, как был проведен этот год, чем порадовали наши писатели и издатели, что останется в памяти тех, кто любит и ценит литературное творчество. Со сцены прозвучали музыкальные номера известных творческих коллективов города, стихи, песни, эпизоды из прозы забайкальских авторов.

Главным событием вечера стало награждение лауреата общероссийской литературной премии «Дальний Восток» имени В.К. Арсеньева забайкальской писательницы Нины Коледневой.

Заслуженную награду автору вручил губернатор Забайкальского края Александр Осипов. Писательница стала лауреатом в номинации «Проза для детей» с произведением «Золотая нить».

В книгу вошли 14 эвенкийских сказок, в которых отражены быт, культура и традиции, овеянные тайнами и загадочными легендами северного народа.

Нину Коледневу поздравила министр культуры региона Ирина Левкович: «Ваш успех — большая заслуга для нас. Это ценный вклад в копилку литературных побед Забайкалья. Желаю вам неиссякаемого творчества, чтобы ваши новые произведения увидели свет».

Руководитель ведомства добавила, что литература имеет великое значение в развитии подрастающего поколения.

«Будущее за гармоничной личностью, воспитанной искусством, литературой, творчеством. Все это открывает дорогу к успешному будущему. Нужно ценить каждую минуту и проводить ее с пользой для своего развития», — сказала Ирина Левкович.

По словам Нины Коледневой, победа в конкурсе дает силы для новых свершений: «Замечательно, что наши забайкальские писатели имеют возможность выйти на более широкий уровень и заявить о себе. Желаю нашим авторам двигаться дальше, верить в свои силы и побеждать».

Подводя итоги года, министр культуры региона отметила, что литературная составляющая в крае развивается, и одним из важнейших тому показателей стало открытие в Забайкалье модельных библиотек.

Напомним, в 2021 году их открылось пять, что стало большим достижением для региона. По количеству выделяемых средств на культуру Забайкалье занимает первое место в ДФО. Это открывает большие перспективы для дальнейшего развития отрасли.

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