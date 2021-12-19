Амстердам, 19 декабря 2021, 08:58 — REGNUM С 19 декабря до 14 января Нидерланды вводят локдаун из-за распространения штамма коронавируса «Омикрон». Об этом 19 декабря сообщил и.о. премьер-министра страны Марк Рютте.
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«Нидерланды вводят локдаун… Это оказалось неизбежно. «Омикрон» распространяется быстрее, чем ожидали», — отметил он на пресс-конференции 18 декабря.
Локдаун вступит в силу 19 декабря: все рестораны, бары, магазины, кроме тех, что продают товары первой необходимости, театры, кинотеатры, музеи будут закрыты.
Ранее власти Нидерландов также приняли решение закрыть школы на рождественские каникулы — с 20 декабря.