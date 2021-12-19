Симферополь, , 08:55 — REGNUM Рабочая группа, призванную заниматься урегулированием вопросов, которые связаны с возвращением дореволюционных названий некоторым улицам Симферополя и других городов Крыма, будет создана при Общественной палате региона. Об этом сообщил сенатор от Республики Крым Сергей Цеков.

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«Общественная палата поддержала это предложение. Принято решение создать рабочую группу при Общественной палате, которая будет изучать этот вопрос. Потому что не только в Симферополе нужно возвращать дореволюционные названия, но и в Ялте, Феодосии, Евпатории. Будут работать эксперты, которые определят процедуру возвращения улицам дореволюционных названий», — рассказал он корреспонденту «Крымского информационного агентства».

При этом он уточнил, что имеются ввиду возвращение дореволюционного названия улицам Карла Маркса и Шмидта (Екатерининская и Потёмкинская соответственно) и добавил, что затраты на такое переименование будут минимальными.

«Неудобств никаких для жителей, которые проживают на этой улице, не будет, как и для юридических лиц. Специально менять прописку будет не нужно, только по мере необходимости, например, получение паспорта в первый раз или его замена по возрасту. Хотя если бы у меня была такая возможность, я бы в первый же день пошёл и перепрописался», — заявил сенатор.

Также он выразил надежду на то, что дореволюционное название улице Карла Маркса будет возвращено уже в апреле 2022 года — к очередной годовщине подписания Екатериной II манифеста о принятии Крыма и Кубани в состав Российской империи.