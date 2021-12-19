Симферополь, 19 декабря, 2021, 08:55 — ИА Регнум. Рабочая группа, призванная заниматься урегулированием вопросов, которые связаны с возвращением дореволюционных названий некоторым улицам Симферополя и других городов Крыма, будет создана при Общественной палате региона. Об этом сообщил сенатор от Республики Крым Сергей Цеков.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«Общественная палата поддержала это предложение. Принято решение создать рабочую группу при Общественной палате, которая будет изучать этот вопрос. Потому что не только в Симферополе нужно возвращать дореволюционные названия, но и в Ялте, Феодосии, Евпатории. Будут работать эксперты, которые определят процедуру возвращения улицам дореволюционных названий», — рассказал он корреспонденту «Крымского информационного агентства».

При этом он уточнил, что имеются ввиду возвращение дореволюционного названия улицам Карла Маркса и Шмидта (Екатерининская и Потёмкинская соответственно), и добавил, что затраты на такое переименование будут минимальными.

«Неудобств никаких для жителей, которые проживают на этой улице, не будет, как и для юридических лиц. Специально менять прописку будет не нужно, только по мере необходимости, например, получение паспорта в первый раз или его замена по возрасту. Хотя если бы у меня была такая возможность, я бы в первый же день пошёл и перепрописался», — заявил сенатор.

Также он выразил надежду на то, что дореволюционное название улице Карла Маркса будет возвращено уже в апреле 2022 года — к очередной годовщине подписания Екатериной II манифеста о принятии Крыма и Кубани в состав Российской империи.