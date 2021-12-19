Чита, 19 декабря, 2021, 08:55 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 19 декабря 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 93 782 (+269 за минувшие сутки).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Вместе с тем 81 027 пациентов (+213 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет уже 2078 человек (+6 за сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 140 находятся в тяжёлом состоянии (-1 за сутки), 45 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (-10 за сутки).

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