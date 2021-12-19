Лондон, , 08:55 — REGNUM Джон Морган — барабанщик английской музыкальной группы The Wurzels — ушел из жизни в возрасте 80 лет — после заражения коронавирусом во время концертного тура. Об этом 19 декабря пишет The Sun.

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Морган заразился COVID-19 после того, как его коллектив сыграл в Манчестере в декабре. Участник The Wurzels умер в окружении семьи в больнице в английском городе Глостер.

Группа The Wurzels основана в 1966 г. Морган присоединился к группе в 1981 г. Наиболее известные песни коллектива — «I Am A Cider Drinker», «The Combine Harvester».