19 декабря 2021 | Время чтения 10 мин

Андрей Маленький, , 11:12 — REGNUM По ожиданиям, первый Всероссийский форум классных руководителей, собравшийся в Москве, не мог не быть эпохальным. К этому обязывает понятие «первый». Как полет в космос. Или как минимум как тот самый знаменитый первый Всесоюзный съезд учителей, прошедший при памяти большинства современных российских учителей. Он состоялся в 1988 году на пике общественных тревог о судьбе подрастающего поколения. Тогда, чтобы выйти из системного кризиса в образовании, руководство страны решилось на беспрецедентные меры — на фактический роспуск и последующую реорганизацию Академии педагогических наук со стопроцентным переизбранием всех ее членов. Аналогов этому в истории педагогической науки и практики не было. Все процедуры пришлось придумывать. Была создана специальная правительственная комиссия из авторитетных государственных и общественных деятелей. Комиссия выработала концепцию будущей академии и тайным голосованием избрала первую треть состава академиков. Вторую треть также тайным голосованием избирали вместе — правительственной комиссией и избранными академиками. Состав оставшейся трети определился в результате тайного голосования всех ранее избранных членов академии.

Ефим Чепцов. Переподготовка учителей. 1926

Другим беспрецедентным шагом, тоже оздоровившим общественную атмосферу и резко снизившим градус напряженности, стал созыв Первого Всесоюзного съезда учителей. Съезд не был сценированным или отрепетированным форумом с заранее известными форматами дискуссий. Намеченную дату съезда даже пришлось перенести, так как потребовались перевыборы делегатов: общественность страны возмутил первоначальный принцип назначения делегатов на съезд. В результате избрано 5122 делегата. Огромное число, даже теоретически не способное к упорядоченной работе вместе, и тем не менее делегаты сумели самоорганизоваться в режиме реального времени и придумать все без исключения рабочие и итоговые решения.

Государственный Кремлевский Дворец Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Съезд проходил в Кремлевском Дворце съездов. За его ходом следила вся страна. Овацией встретили Г. Ягодина, советского предшественника нынешнего министра просвещения, доклад которого, по образному выражению Натальи Сац, был написан «горячим сердцем». Доклад назывался «Через гуманизацию и демократизацию — к новому качеству образования» и завершился так — каждое учебное заведение, каждый педагог должен двигаться своей тропинкой и со своей скоростью. Важно идти вперед. К человеку. К его развитию. К его счастью (в стенографическом отчете слово «должен» заменено словом «могут» — А.М.).

Геннадий Ягодин

Делегат того съезда поэт Е. Евтушенко произнес: «Номенклатурные ящички переполнены застарелыми двоечниками, которые никогда не читали и никогда не прочтут «Братьев Карамазовых». Борьбу с этой двоечной номенклатурой надо начинать со школы, ибо там уже зарождаются эмбриональные бюрократы и эмбриональные тираны» … «Для учителей не может быть, как и для народных судей, никакой указки сверху, кроме самой высшей — собственной совести и народных интересов». «Задачи отечественного учительства и задачи отечественного писательства одинаковые. Это образование нравственности знаниями».

Евгений Евтушенко Cybersky

Понятие «образование» Г. Ягодин интерпретировал как производное от слова «образ», как детская и подростковая картина мира, как образование себя, как образ-себя-в мире и образ-мира-в себе. Как целостная картина, живописцем которой является обучающее воспитание или воспитывающее обучение.

Ко времени того съезда обучающее воспитание было наполнено и даже переполнено механизмами самодеятельности. Октябрятские группы, пионерские дружины, вожатские отряды, шефствующие промышленные и сельскохозяйственные предприятия, организации, воинские части, лагеря труда и отдыха, походы, экспедиции, юннатские, юнкоровские и многое, многое другие. Само перечисление форм детской самодеятельности, начиная с тимуровского движения, занимало все полосы одного из сентябрьских выпусков 10-миллионной «Пионерской правды». И капитально подкреплялось внешними стимулами: детскими газетами, песнями, хорами, журналами, книгами, театрами, телевидением и кинематографом. Играми и игрушками. Дворцами и домами пионеров, внешкольными учреждениями, дворовыми клубами. Та школа, о которой сейчас вспоминают по-разному, была переполнена в том числе и формализмом, но и тем, чего сегодня (за исключением формализма) лишена массовая школа и масса детей по месту их жительства.

Иван Тихий. Прием в пионеры.1953 г

Первый Всероссийский форум классных руководителей, недавно собравшийся в Москве, был санкционирован высшим руководством страны. 18 марта этого года В. Путин встречался с представителями общественности Крыма и Севастополя. Ему понравилась идея Н. Тушинцевой, педагога‑организатора школы № 32 города-героя, о необходимости организации обмена опытом классных руководителей во всероссийском масштабе. Тогда президенту даже казалось, что форум можно было бы провести в Крыму, куда коллеги с удовольствием поехали бы, как выразился Путин. 15 мая президент выпустил поручение — организовывать начиная с 2021 года проведение Всероссийского форума классных руководителей с докладом об исполнении до 1 сентября.

Форум состоялся намного позже, но это не существенно. Главное: он не оказался таким, каким мог бы быть и каким должен был бы быть. И послевкусие от него оказалось неприятным. Дело не в качестве фуршетных или обеденных блюд для участников форума. Оно было, по их отзывам, отменным. Не испортил впечатления наполовину самодеятельный концерт в Кремлевском дворце, хотя трудно было удержаться от сравнения с полновесными концертными программами звезд в честь профессиональных праздников силовых структур. Особо не расстроило и то, что распорядителями бесед на тему воспитания и образования в залах с именами великих педагогов — «Антон Макаренко», «Сухомлинский», «Выготский», «Ушинский» оказались не их выдающиеся последователи — наши современники, а известные люди совершенно других профессий. Это были телеведущие, журналисты, заместитель губернатора, начальник управления ФГАУ ДПО, заместитель генерального директора АНО, координатор проекта ОНФ «Материнская платформа «Время рожать», маркетолог и другие достойные люди.

Не к этому стремились со всех концов страны классные руководители. Учителя мечтали о максимуме: о встрече с Путиным. Рассчитывали как минимум на диалог накоротке с министром, а не через президиум/зал. Ждали советов от академиков из Российской академии образования, которую недавно возглавила их «классный руководитель» — О. Васильева, бывший министр образования. Но — не случилось. Ни первого, ни второго, ни третьего.

Ольга Васильева Дарья Антонова © ИА REGNUM

Почему-то не смогли придумать ничего лучшего в определении делегатов форума, как предложить самим учителям «напроситься». При этом не все классные руководители могли оказаться в лонг-листе, а только старше 25 лет и прошедшие заочный конкурсный отбор. Т. е. надо было заполнить многоблоковую анкету, направить ее в Москву, получить баллы (максимум — 100) в зависимости от «содержательности и качества ответа». Комиссия отобрала учительскую тысячу. И таким образом, еще до проведения форума, решила самозаявленную министерскую сверхзадачу, об успешном выполнении которой наверняка уже доложили на самый верх. Эта сверхзадача была официально сформулирована так: чтобы каждый прибывший был «активистом школьного образования, ориентированным на обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования и воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации».

Сверхзадача должна быть иной, если бы ее авторы последовали своему же совету, который адресовали учителям: чтите классиков! Если бы хотя бы попытались осмыслить педагогическую заповедь, которую нам оставил Януш Корчак: «Ради завтра, которое ребенок не понимает и не испытывает потребности понять, расхищаются годы и годы жизни». Великие слова, великие смыслы и фантастически сложная цель, если предложить классным руководителям представить педагогический процесс как работу ума и сердца по достижению этой цели. И сделать главным содержанием форума. Но — нет.

Попытки такой не было. Почему? Потому что министр Кравцов, в отличие от выше цитированного Ягодина, распределяет образование как многоборье: «на первом месте в образовании стоит воспитание, на втором — обучение», но судит о результатах по «второму месту» — по обучению, показатели которого измеряются в ЕГЭ.

Сергей Кравцов Edu.gov.ru

Окончился форум просвещенческим новоязом в заимствованной у дипломатов форме — форме Меморандума, придуманного в Минпросе то ли для поощрения классных руководителей, прибывших в Москву — с их молчаливого согласия, то ли в назидание всем остальным. Обязательно найдутся такие подчиненные Кравцова в регионах и муниципалитетах, которые будут использовать текст при аттестации учителей, требуя перечислить заголовки разделов. Содержание же меморандума ни в какой степени не воодушевляющее, не мобилизующее, не окрыляющее, не одухотворяющее, не советующее, не разъясняющее. Спускаться до сленга зумеров, конечно, не стоит, но и контрпродуктивно не видеть, что картина мира в себе и картина себя в мире старшеклассников включает хайп, ЧСВ, топчик, хейтер, краш, лойс, панч, чекать, рофлить, троллить, лалка, лойс, вайб, го, жиза, коливинг, кринж, ауф, байтить и так далее. Итак, вот он, меморандум, сокращенный до заголовков его разделов.

Меморандум по итогам I Всероссийского форума классных руководителей

Участники Всероссийского форума классных руководителей, стремясь к развитию и совершенствованию общего образования в Российской Федерации, исходя из национальных воспитательных идеалов и понимая современные мировые вызовы и тенденции, пришли к взаимопониманию о нижеследующем.

Воспитание личности — приоритетная задача государственной политики в Российской Федерации, которая реализуется всеми ведомствами и структурами.

Преемственность отечественных педагогических традиций — основа воспитания.

Воспитание в школе — дело всего педагогического коллектива.

Партнерское взаимодействие классного руководителя с родителями — гарант целостности процесса воспитания ребенка.

Школа — инклюзивное пространство для образования.

Сотрудничество советника директора по воспитанию и работе с детскими объединениями и классных руководителей — необходимое условие организации воспитательного процесса.

Классный час — актуальная форма общения классного руководителя и обучающихся.

Внеурочная деятельность — мощный воспитательный резерв.

Содержательность и осознанность — ключевые факторы патриотического воспитания.

Использование современных инструментов профессионального самоопределения — залог экономического развития страны.

Цифровая грамотность — обязательная компетенция современного педагога.

Безопасность детей в мире образовательного Интернет-пространства — ответственность педагога.

Доступное непрерывное обучение учителей — востребованная область педагогического образования.

Меморандум пошел в массы без дискуссии с министром. Почему учителям так и не удалось накоротке поговорить с министром? На закрытии форума Сергей Кравцов на голубом глазу рассказал с авансцены сидящим в зале, что внимательно следил за всем, что происходило на форуме, а утром встретился с представителями Всероссийского педагогического сообщества, и «мы тоже обсуждали те же вопросы, которые вас волнуют, вас беспокоят. Я вас, уважаемые коллеги, уверяю в том, что мы все делаем для того, чтобы повышать статус учителя для того, чтобы страна знала своих героев. У нас была прямая трансляция, за ней следило более трех миллионов человек. Это родители, это ученики, учителя. И очень важно говорить, очень важно слышать, очень важно реагировать. Я очень надеюсь, что, когда вы вернетесь в регионы, вернетесь в классы к своим ученикам, вы тоже будете рассказывать, как все прошло. Я вас очень прошу, чтобы вы были нашими представителями, представителями Министерства просвещения в регионах, чтобы вы были с нами на связи, чтобы вы давали обратную связь, как реализуется меморандум, как реализуются те решения, которые приняты сегодня, чтобы мы постоянно находились в контакте. Это не пустые слова, это то, что необходимо и то, что мы обязательно сделаем».

Учителя «услышали» министра, но — по-своему. И рассказали о форуме так, как это сделала Лилия Павловна Казанцева, учитель из Краснодара. Она — блогер, победившая в конкурсах «Лучший блогер» (2015, 2018, 2019, 2020) и выпустившая три печатных сборника статей педагогов-блогеров России. После форума на своей странице в соцсети Лилия Павловна опубликовала целую повесть форумных дней, начиная со сбора чемоданов и заканчивая их распаковкой по возвращении в Краснодар. Очень познавательное чтение и одновременно картина мира современного классного руководителя, его символы и смыслы, если задуматься обо всем том, что запало в дневник и душу учителя (Откровенно говоря, хотел кратко пересказать свободное сочинение учителя на тему, заданную министром. Но если оставить лишь одну десятую текста сочинения Казанцевой, это был бы неподъемный текст для одной статьи — А.М.). Поэтому — расскажем следом за этой публикацией.