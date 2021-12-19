Женева, Швейцария, , 08:42 — REGNUM Процесс признания Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» задерживается из-за оценки технического досье этого препарата и ожидания дополнительной информации по нему. Об этом 19 декабря рассказала официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис.

Вакцина «Спутник V» Minzdrav-irkutsk.ru

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«Причины: мы по-прежнему оцениваем техническое досье на вакцину «Спутник V» и ждем дополнительную информацию. Но оценка, процесс, продолжается», — заявила она в беседе с телеканалом RT.

При этом Харрис отметила что утверждения на тему того, что ВОЗ лицензирует препараты только западного производства, по ее мнению, являются неправильными.

«На деле мы также лицензировали вакцины из Китая и Индии. Для некоторых вакцин, в том числе из стран, так сказать, традиционного Запада, этот процесс занимает длительное время», — пояснила официальный представитель ВОЗ.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря глава европейского подразделения американской компании Moderna Дэн Стейнер заявил, что вакцина от COVID-19, которая будет адаптирована по штамм коронавируса «Омикрон», может быть создана менее чем за три месяца.