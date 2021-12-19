Вашингтон, 19 декабря, 2021, 08:39 — ИА Регнум. Американские специалисты обнаружили сбой в работе контроллера одного из двигателей первой ступени ракеты Space Launch System (SLS) в ходе подготовки к первому запуску. Об этом сообщает пресс-служба Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства.

NASA Kennedy Технические работы в Космическом центре им. Джона Кеннеди в рамках программы НАСА «Артемида»

Ракета SLS разрабатывается по контракту NASA компанией Boeing для пилотируемых экспедиций за пределы околоземной орбиты, включая лунные миссии. В настоящее время ракета с кораблём Orion проходит проверки в Космическом центре NASA имени Кеннеди перед первым испытательным запуском.

В ходе проверок специалисты NASA выявили некорректно работающий контроллер одного из четырёх двигателей RS-25. Изучив проблему, в NASA решили заменить неисправный контроллер.

Это приведёт к задержке первого испытательного запуска, который планировался на февраль 2022 года. Сейчас в NASA рассматривают возможность проведения первого старта в марте или апреле. Точная дата запуска будет объявлена после успешного проведения генеральной репетиции старта.