Аэропорт Челябинска приостановил работу из-за сильного снегопада
Челябинск, 19 декабря, 2021, 08:37 — ИА Регнум. Аэропорт Челябинска 19 декабря приостановил свою работу. Причиной стали снегопад и гололёд, сообщает Уральская транспортная прокуратура.
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Снегопад
Задержаны рейсы на прилёт и на вылет. Среди них самолёты на Ростов-на-Дону, Сочи, Москву и Санкт-Петербург.
Представители авиакомпаний оказывают пассажирам услуги, положенные в таких случаях. Уральская транспортная прокуратура контролирует ситуацию.