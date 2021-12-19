Челябинск, 19 декабря, 2021, 08:37 — ИА Регнум. Аэропорт Челябинска 19 декабря приостановил свою работу. Причиной стали снегопад и гололёд, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Pixabay.com Снегопад

Задержаны рейсы на прилёт и на вылет. Среди них самолёты на Ростов-на-Дону, Сочи, Москву и Санкт-Петербург.

Представители авиакомпаний оказывают пассажирам услуги, положенные в таких случаях. Уральская транспортная прокуратура контролирует ситуацию.