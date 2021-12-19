Гавана, 19 декабря, 2021, 08:35 — ИА Регнум. По меньшей мере двое граждан Кубы были похищены членами бандитской группировки в Гаити. Об этом 19 декабря сообщила пресс-служба МИД Кубы.

Гаити

Ведомство уточняет, что граждане Кубы приехали в Гаити по индивидуальным трудовым договорам и были похищены вооружёнными злоумышленниками. Посольство Кубы в Гаити в настоящее время находится в контакте с руководством страны для разрешения создавшейся экстренной ситуации.

Стоит отметить, что после убийства в июле президента Гаити Жовенеля Моиза и после произошедшего в августе текущего года сильного землетрясения в стране существенно ухудшилась обстановка в социальной сфере и в сфере безопасности. В стране орудуют банды, часто промышляющие похищением людей ради выкупа.

Ранее ИА REGNUM сообщало об освобождении в Гаити 12 граждан США, взятых в заложники одной из преступных группировок.