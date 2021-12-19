Анкара, , 08:31 — REGNUM Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в связи с пятой годовщиной убийства в Анкаре посла РФ Андрея Карлова, что оно выявило многие «центры силы», намеревающиеся подорвать сотрудничество Москвы и Анкары.

Мевлют Чавушоглу U.S. Department of State

«Террористическое нападение на посла Карлова выявило наличие многих центров силы, которые хотят подорвать турецко-российское сотрудничество. Поэтому мы считаем, что совместные усилия по улучшению наших отношений являются данью уважения памяти господина Карлова и его вклада в них», — сказал он в интервью РИА Новости.

Также Чавушоглу добавил, что на протяжении прошедших с момента убийства российского дипломата пяти лет отношения между Россией и Турцией развивались динамично и на двустороннем, и на региональном уровне.

«Наши контакты на высоком уровне интенсивно продолжаются, и у нас есть сильная общая воля к развитию отношений. Они поступательно развиваются в торговле, энергетике, туризме, культуре и других сферах. Наши связи в торговле и туризме на фоне последствий пандемии быстро восстанавливаются», — отметил глава МИД Турции.

Кроме этого, он рассказал, что в 2021 году, как ожидается, российско-турецкий торговый оборот достигнет $30 млрд, а также Турцию посетит порядка пяти млн российских туристов, число которых с января по октябрь составило 4,3 млн.

«Энергетика — важная опора нашего сотрудничества. (Газопровод) «Турецкий поток» начал действовать в прошлом году. Работы на АЭС «Аккую» ведутся по графику. Ее первый блок будет введен в эксплуатацию в 2023 году», — также уточнил Чавушоглу.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря стало известно, что ракета-носитель Falcon 9 с турецким спутником связи Turksat 5B стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида, США).