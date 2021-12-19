Санкт-Петербург, , 08:26 — REGNUM После продолжавшейся несколько дней оттепели в воскресенье, 19 декабря, в Петербурге резко похолодает, что вызовет гололедицу на дорогах. Кроме того, в городе вновь будет идти снег.

Гололёд опасен Дарья Драй © ИА REGNUM

Об угрозе сильной гололедицы предупредило ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. Пешеходов и автомобилистов просят соблюдать особую внимательность и осторожность.

По данным петербургского гидрометцентра, 19 декабря в Петербурге облачная погода, пройдет небольшой, местами умеренный снег. Ветер днем северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха днем постепенно понизится с 0 до — 4 градусов.

В понедельник, 20 декабря, сохранится преимущественно облачная погода. Временами небольшой снег, местами слабая метель. Ветер северо-восточный, северный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха в течение суток −9…−11 градусов. На дорогах гололедица, местами сильная.