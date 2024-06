Вашингтон, 19 декабря, 2021, 08:15 — ИА Регнум. Лучшей видеоигрой 2021 года по версии специализирующегося на компьютерных играх интернет-издания IGN стал гоночный симулятор Forza Horizon 5 от компании Playground Games. Список лучших игр опубликован на сайте издания.

Скриншот из игры Forza Horizon 5 Forza Horizon 5

На победу в главной номинации также претендовали видеоигры Deathloop, HITMAN III, Inscryption, It Takes 2, Metroid Dread, Ratchet and Clank: Rift Apart, Resident Evil Village и Returnal. Читатели портала назвали лучшей игрой года шутер Halo Infinite.

Также авторы IGN выделили лучшие игры года в различных номинациях. Лучшей RGP признана Tales of Arise, лучшим шутером — Halo Infinite, лучшей стратегией — Inscryption.

Самым удачным проектом года в жанре приключенческих игр по версии издания стал Metroid Dread. Лучшим экшен-проектом признаны «Стражи Галактики Marvel», эта же отмечена в категориях «Лучший сюжет» и «Лучшая музыка».