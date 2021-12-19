Оренбург, 19 декабря, 2021, 08:13 — ИА Регнум. В Оренбургской областной клинической больнице врачи спасли 23-летнюю жительницу Сорочинска. Об этом сообщает региональный минздрав.

Сердце

У гражданки был разрыв аорты. Кардиохирурги выполнили одну из сложнейших операций — супракоронарное протезирование восходящего отдела аорты. Как правило, с такими случаями пациентов направляют в федеральные центры. Однако в этот раз времени на это не было.

Сейчас жизнь молодой пациентки вне опасности.