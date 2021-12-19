Пномпень, , 08:11 — REGNUM Пропавшая в Камбодже российская туристка была найдена живой. Об этом 19 декабря сообщила подруга девушки в социальной сети Instagram.

Статуи на территори Ангкор-Вата. Камбоджа (сс) beejees

Подруга пропавшей накануне гражданки России разместила на своей странице фотографию пропавшей с подписью о том, что туристка нашлась, жива и с ней всё в порядке.

В настоящее время 30-летняя российская туристка находится дома. Подробности её обнаружения не сообщаются.

Напомним, информация о возможном похищении гражданки России Анастасии Шередько появилась в СМИ накануне. Посольство России в Камбодже подтвердило, что полиция разыскивает пропавшую туристку из России. По некоторым данным, девушка познакомилась в соцсетях с гражданином Китая, 12 декабря поехала с ним на встречу и после этого перестала выходить на связь. Подруга пропавшей рассказала, что мужчина, якобы, требовал денежное вознаграждение в обмен на информацию о местонахождении девушки.

Ранее ИА REGNUM сообщало об убийстве двух российских туристок на острове Кипр.

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